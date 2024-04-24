В зоопарке Осаки обнаружили, что семь лет ошибочно считали гиппопотама самцом

В зоопарке Осаки обнаружили, что в течение семи лет ошибочно считали гиппопотама по кличке Ген-чан самцом. ДНК-тест показал, что животное — самка, рассказал Би-би-си.
Сотрудники зоопарка решили уточнить пол бегемота после того, как заметили, что тот не проявляет типичного для самцов его вида поведения. Выяснилось, что в документах гиппопотама была ошибка.
Ген-чану в данный момент 12 лет. Он прибыл в Оскаку из Мексики в 2017 году. В таможенных документах на животное было указано, что Ген-чан — самец. Первые годы жизни бегемот прожил в парке Africam Safari.
В Японию Ген-чан переехал еще детенышем, поэтому специалисты зоопарка не стали перепроверять его пол. Но когда гиппопотам вырос, они заметили, что у него не видно мужских репродуктивных органов.
«Мы признаем важность подтверждения пола и хотим быть уверенными, что подобные ошибки больше не повторятся», — заявил вице-директор зоопарка Киеси Ясуфуку.