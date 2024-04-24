Украинка вошла в Книгу рекордов Гиннесса как женщина с самыми длинными волосами

Украинка Алия Насырова вошла в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных волос среди ныне живущих женщин. Об этом рассказали на сайте Книги.
При росте в 165 сантиметров девушка имеет волосы длиной в 257,33 сантиметра. Алию представили публике в эфире итальянской программы «Lo Show dei Record». Там она призналась, что никогда не обрезала свои локоны, а только подстригала кончики.
Рекордсменка надеется, что ее пример «вдохновит людей наслаждаться человеческой красотой и быть естественными». «Я художник, и я верю, что каждый человек красив, даже если выглядит „по-другому“», — заявила Насырова.
В данный момент Алия проживает в Словакии. Она работает художником и графическим иллюстратором, а также моделью. Кроме того, девушка ведет блог в YouTube.
Представители Книги рекордов Гиннесса назвали Алию «настоящей Рапунцель». Сама девушка же рассказала, что отрастить столь длинные волосы ее вдохновили мама, бабушка и сказочные героини вроде Рапунцель.
Насырова поделилась, что моет волосы раз в неделю. На это уходит около 30 минут, но если Алия хочет нанести маску, ей потребуется еще до двух часов. Сушит волосы девушка естественным образом, не используя фен, это может занять вплоть до суток.
«Я расчесываю волосы только тогда, когда они сухие, и это занимает около часа на следующий день после мытья и около 30 минут в другие дни», — рассказала рекордсменка.
Алия также не красит волосы химическими красителями, пользуется только натуральными средствами и очень редко хной. Она сама готовит маски для волос и наносит на локоны натуральные масла.
«Я принимаю витамины и делаю массаж кожи головы, а иногда посещаю море, чтобы напитать волосы природными минералами», — добавила Насырова, отметив, что питается здоровой пищей и не употребляет алкоголь.