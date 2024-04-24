Hulu опубликовал трейлер сериала «Стать Карлом Лагерфельдом»

На ютуб-канале Hulu опубликовали трейлер французского сериала «Стать Карлом Лагерфельдом», который выйдет на одноименном стриминговом сервисе 7 июня.
Шоу перенесет зрителей в 70-е, когда Лагерфельд работал с домом моды Chloe, придумал свою культовую прическу и познакомился сперва с парижским денди Жаком де Башером, а затем — с кутюрье Ивом Сен-Лораном.
События сериала развернутся в Париже, Монако и Риме. В эпизодах проекта можно будет проследить за расцветом личности Лагерфельда, а также увидеть его выдающиеся проекты, грандиозные вечеринки и разрушительные страсти.
Главную роль в шоу исполнил Даниэль Брюль, известный по фильмам «На Западном фронте без перемен» и «Жена смотрителя зоопарка». Алекс Лутц сыграл Пьера Берже, Арно Валуа — Ива Сен-Лорана, Агнес Яуи — Габриэль Яйон, Санни Меллес — Марлен Дитрих, Пол Спера — Энди Уорхола, Лиза Крейцер — Элизабет Лагерфельд, Жанна Дамас — Палому Пикассо, Клэр Лаффет — Лулу де Ла Фалез.
Сериал сняли по мотивам книги Рафаэл Бакке «Кайзер Карл». В нем будет шесть эпизодов. Все они выйдут на Hulu одновременно.