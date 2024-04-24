Комик Ардж Баркер во время выступления выпроводил из зала зрительницу, пришедшую с ребенком

Американский комик Ардж Баркер во время выступления на Мельбурнском международном фестивале комедии попросил выйти из зала зрительницу, которая пришла на шоу с семимесячным ребенком. Об этом сообщил CNN.
Баркер заявил, что маленькая девочка мешает ему выступать. Хотя артист объяснил свою просьбу тем, что ребенок издает звуки, которые мешают другим зрителям, некоторых поклонников его действия возмутили.
Часть аудитории даже покинула шоу вместе с выгнанной матерью. Баркер, впрочем, не пожалел о своем решении. Он напомнил, что его выступление имеет возрастные ограничения: на них не могут присутствовать зрители младше 15 лет.
В интервью с радиостанцией 3AW комик отметил, что выпроводить зрительницу «не было просто». «Я могу понять, что это было сложно и неловко для нее, и я чувствую себя плохо из‑за этого», — заявил Баркер.
Он также добавил позднее, что не видел, как женщина кормила ребенка грудью во время шоу. Комик подчеркнул, что его просьба не была связана с кормлением, но исключительно с желанием обеспечить тишину для остальных 700 зрителей.
«Если бы на ее месте был отец, я бы повел себя точно таким же образом: это было из‑за того, что ребенок шумел», — сказал Баркер, отметив, что не имеет ничего ни против детей как таковых, ни против матерей.
Поступок Баркера раскритиковала австралийский политик Эллен Сандел. Она заявила, что была в ярости, узнав об инциденте.
«Молодым мамам и так трудно участвовать в жизни общества со всеми воздвигнутыми перед ними барьерами, а быть униженной подобным образом за то, что просто пыталась насладиться фестивалем комедии, — это ужасно», — сказала Сандел.