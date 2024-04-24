В Лондоне кавалерийские лошади сорвались с привязи и разбежались. Они ранили четырех человек

Сегодня в 19:46
Фото: Jordan Pettitt — PA Images/Getty Images

В Лондоне пять кавалерийских лошадей сбросили своих седоков во время утренней тренировки, сорвались с привязи и сбежали. Они понеслись по улицам города, напугав автомобилистов и прохожих. Об этом рассказала The Guardian.

Лошади помчались по центральным улицам Лондона, после того как их напугали строители, перемещавшие щебень неподалеку. Одно из животных вскоре столкнулось в двухэтажным туристическим автобусом, а другое — с такси.

Четырем человекам потребовалась медицинская помощь, среди них были военные. Несколько лошадей также получили травмы. В сети распространилось видео, на котором видно, что по меньшей мере одно животное было в крови.

Очевидцы рассказали, что в центре Лондона творился полный хаос, поскольку лошади неслись галопом по городу в час пик. Они пробежали около 8 километров, после чего животных удалось поймать.

«В настоящее время все лошади найдены и возвращены в лагерь. Ряд военнослужащих и лошадей получили травмы и получают соответствующую медицинскую помощь», — рассказал представитель британской армии.

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