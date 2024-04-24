Тони Коллетт, Энди Гарсия и Алекс Петтифер снимутся в ромкоме «Под звездами»

Обладательница премии «Золотой глобус» Тони Коллетт («Лестница», «Реинкарнация») снимется в романтической комедии «Под звездами». Об этом сообщил Deadline.
Также в картине сыграют Энди Гарсия («Одиннадцать друзей Оушена»), Алекс Петтифер («Время», «Страшно красив») и Ева Де Доминичи («Уборщица», «Инсомния»). Съемки фильма проходят сейчас в Италии, а затем переместятся в Лондон.
Он расскажет о начинающем писателе, который застрял в отношениях, лишенных страсти. Когда герой отправляется в Италию в поисках вдохновения, он неожиданно встречает девушку своей мечты.
Сценарий ленты написала Виктория Винуэса («До встречи на Венере»), а режиссером проекта выступила Мишель Даннер («Дьявол в деталях. Дело Миранды»). В актерский состав картины вошли Роб Эстес, Джессика Серфати и Кьяра Ецци.
Продюсерами ромкома стали Пиа Пататиан, Кристиан Меркюри, Роман Виарис, Леонардо Мария Дель Веккио, Давид Меретти, Джессика Серфати, Гэри Хэмилтон, Ин Е и Джиан Г.Фоскини.
«Под звездами — это веселая и проникновенная романтическая комедия о любви, страсти и красоте с блестящим актерским составом, включающим Тони Коллетт, Энди Гарсию, Алекса Петтифера и Еву Де Доминичи. Для истории, развивающейся между суетой Лондона и безмятежностью Апулии, Мишель Даннер — идеальный режиссер», — заявила Пататиан.