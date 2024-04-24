В России нашли 47 новых вирусов, которые переносят комары. Об этом сообщает РБК со ссылкой на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову.
Еще 14 новых вирусов были обнаружены в клещах. По словам Поповой, вирусы были обнаружены во время исследований, проводимых в рамках федерального проекта «Санитарный щит».
«Мы готовимся к тому, чтобы увидеть все, что может нанести вред», — сказала она. Попова добавила, что это «очень важный задел, который а) работает и б) будет развиваться до 2030 года как минимум».
В этом году из‑за укусов клещей к врачам уже обратились около 3900 россиян. Ни у кого из них не были выявлены заболевания боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом.