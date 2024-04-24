Актеры «Из 13 в 30» воссоединились в честь 20-летия фильма

Сегодня в 14:44
Фото: Revolution Studios

Дженнифер Гарнер, Марк Руффало и Джуди Грир воссоединились, чтобы отпраздновать двадцатилетие фильма «Из 13 в 30».

Актеры поделились в своих соцсетях видео, на котором они втроем вспоминают о ромкоме. «Мы три бумера, отважившиеся на зум-созвон, потому что мы хотим поблагодарить вас. Каждому, кто полюбил этот фильм вместе с нами: спасибо. Мы видим вас, мы ценим вас и мы любим вас в ответ», — говорится в описании видео.

В ролике актеры обсудили технологический прогресс, который произошел с момента входа фильма на экраны, а также поделились своим ощущением возраста. Еще они станцевали под песню Майкла Джексона «Thriller», вспомнив о танцевальном номере из фильма.

«Из 13 в 30» рассказывает о 13-летней девочке из 1987 года, которая просыпается и обнаруживает, что ей внезапно исполнилось 30 лет, она живет в 2004 году и работает редактором моды в популярном журнале.

Режиссером ленты стал Гэри Виник («Ловелас», «Война невест»), сценарий написали Кэти Юспа и Джош Голдсмит — авторы «Чего хотят женщины» и «Голдбергов».

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