Актеры «Из 13 в 30» воссоединились в честь 20-летия фильма

Актеры поделились в своих соцсетях видео, на котором они втроем вспоминают о ромкоме. «Мы три бумера, отважившиеся на зум-созвон, потому что мы хотим поблагодарить вас. Каждому, кто полюбил этот фильм вместе с нами: спасибо. Мы видим вас, мы ценим вас и мы любим вас в ответ», — говорится в описании видео.