Adobe выпустил модель ИИ, способную делать из размытого видео качественное, без визуальных искажений

Adobe выпустила генеративную модель искусственного интеллекта под названием VideoGigaGAN, которая способна улучшать качество видео до восьми раз. Разработчик утверждает, что его инструмент лучше аналогичных из‑за того, что умеет более лучше выявлять детали и не привносит в отснятый материал «присущих ИИ» искажений.
Генеративно-состязательные сети (GAN) эффективны для улучшения неподвижных изображений до более высокого разрешения, но с трудом могут сделать то же самое с видео, не создавая мерцания и прочих нежелательных артефактов. Другие методы улучшения позволяют избежать этого, но результаты не будут такими четкими и детализированными. VideoGigaGAN, по заявлениям Adobe, совмещает несколько способов.
В феврале OpenAI представила нейросеть Sora, которая создает очень реалистичные минутные ролики с нуля и может анимировать готовые изображения.