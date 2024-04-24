Adobe выпустил модель ИИ, способную делать из размытого видео качественное, без визуальных искажений

Генеративно-состязательные сети (GAN) эффективны для улучшения неподвижных изображений до более высокого разрешения, но с трудом могут сделать то же самое с видео, не создавая мерцания и прочих нежелательных артефактов. Другие методы улучшения позволяют избежать этого, но результаты не будут такими четкими и детализированными. VideoGigaGAN, по заявлениям Adobe, совмещает несколько способов.