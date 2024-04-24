Японский мальчик три недели собирал купюру в 10 тыс. иен, измельченную в шредере

По словам подростка, его отец отправил в шредер старый конверт, забыв, что несколько месяцев назад положил в него денежную купюру. Осознав, что совершил ошибку, мужчина решил использовать ее как сложный проект для сына. Он забрал домой все содержимое измельчителя бумаг и сказал мальчику, что если у него получится собрать купюру воедино и обменять ее на новую, то подросток сможет оставить деньги себе.
Tomo начал решать задачу в середине февраля, отделяя кусочки купюры от остальных бумажек. Это было сложнее, чем кажется, поскольку некоторые части банкноты имели более светлый тон и их легко было перепутать с обычной бумагой.
Чтобы упросить процесс, мальчик положил еще одну купюру в 10 тыс. иен под лист прозрачного пластика, используя ее в качестве эталона. Каждый раз, когда подросток узнавал кусок измельченной купюры, он клал его поверх купюры эталонной.
21 марта он выложил фото частично реконструированной банкноты, заявив, что это лучшее, чего он смог добиться. Купюра не была идеальной — многих кусочков, особенно на более светлых краях, не хватало. Tomo выразил надежду, что банк примет ее на обмен и в таком виде.
Согласно правилам Банка Японии, банкноту можно обменять на новую, если от нее сохранилось 2/3. Если оставшаяся площадь составляет от 2/5 до 2/3, то купюру можно поменять на половину от ее стоимости. Важно, чтобы все части принадлежали одной и той же банкноте, а ее уникальный номер должен быть разборчивым.
В конце марта Tomo сдал купюру в банк и после некоторой проверки учреждение согласилось обменять ее на новую. Подросток поблагодарил банк за понимание.