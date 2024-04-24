Японский мальчик три недели собирал купюру в 10 тыс. иен, измельченную в шредере

По словам подростка, его отец отправил в шредер старый конверт, забыв, что несколько месяцев назад положил в него денежную купюру. Осознав, что совершил ошибку, мужчина решил использовать ее как сложный проект для сына. Он забрал домой все содержимое измельчителя бумаг и сказал мальчику, что если у него получится собрать купюру воедино и обменять ее на новую, то подросток сможет оставить деньги себе.