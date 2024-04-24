Генпрокуратура внедряет в свою работу ИИ и нейросети

Сегодня в 12:16
Генпрокурор Игорь Краснов. Фото: Генеральная прокуратура РФ/VK

Генеральная прокуратура России начала внедрять в свою деятельность искусственный интеллект и нейросети. Соответствующий план подписал генпрокурор Игорь Краснов, передает ТАСС.

По словам Краснова, нейросети будут использовать для аналитической работы, прогнозирования роста преступности в отдельных регионах, анализа законопроектов и других документов. Речи о замене человека нет, но возможности ИИ «будут максимально использоваться», заявил Краснов.

Он отметил, что российские прокуроры постоянно обсуждают внедрение нейросетей с иностранными коллегами. «Мы практически все склоняемся, что решение должен принимать человек», — добавил генпрокурор.

В прошлом августе Генпрокуратура заключила контракт на покупку 50 тыс. автоматизированных рабочих мест — ПК, работающих на операционной системе Windows. До 31 декабря 2024 года их во все регионы страны должен поставить «Ростелеком».

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