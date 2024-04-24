«„Angry Birds“ уничтожили нас»: Гослинг рассказал, почему «Славные парни» не получили продолжения

Райан Гослинг рассказал в интервью Comic Book, почему «Славные парни» не получили продолжения, несмотря на положительные отзывы.
По словам актера, причиной этому стали кассовые сборы на старте. «Я думаю, что многое в сиквеле решает премьерный уик-энд фильма, а мы открылись против „Angry Birds“, Так что „Angry Birds“ просто уничтожили нас и получили продолжение», — сказал актер.
За первые выходные фильм про злых птиц собрал 38 млн долларов. Тем временем сборы «Славных парней» составили 11,2 млн, всего лента заработала в прокате 62,8 млн при бюджете в 50 млн.
Действие «Славных парней» развивается в Лос-Анджелесе в 1977 году. В центре сюжета частный детектив Холланд Марч и полицейский Джексон Хили, которые объединяются для расследования исчезновения девочки-подростка.