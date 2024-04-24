Патриарх Кирилл наложил запрет в служении на священника, проводившего панихиду по Навальному

Журналистка Ксения Лученко, специализирующаяся на церковной тематике, пишет, что, по ее информации, Сафронов не читал «Молитву о победе святой Руси». В ней, в частности, говорится, что «войны хотящие ополчились на Святую Русь и желают разделить и погубить единый ее народ». С сентября 2022 года РПЦ требует от всех приходов читать эту молитву.