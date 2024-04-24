Патриарх Кирилл наложил запрет в служении на священника, проводившего панихиду по Навальному

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл указом наложил запрет в служении на три года на настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы Дмитрия Сафронова. Указ опубликован на сайте Московской епархии.
Сафронова на три года отправят в храм преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках в качестве псаломщика. Все это время ему будет запрещено давать благословения, носить рясу и священнический крест.
«По окончании срока несения епитимьи, по отзывам с места несения послушаний, будет принято решение о возможности его дальнейшего священнослужения», — сказано в указе.
Как отмечает «Коммерсант», Сафронов проводил панихиду на Борисовском кладбище на 40 дней после смерти Алексея Навального.
Журналистка Ксения Лученко, специализирующаяся на церковной тематике, пишет, что, по ее информации, Сафронов не читал «Молитву о победе святой Руси». В ней, в частности, говорится, что «войны хотящие ополчились на Святую Русь и желают разделить и погубить единый ее народ». С сентября 2022 года РПЦ требует от всех приходов читать эту молитву.