«Это очень странно»: Зендая сказала, что ее сцены с поцелуями привлекают много внимания

Зендая удивилась, почему ее сцены поцелуев привлекают так много внимания. Она заговорила об этом на шоу Jake’s Takes.
«Это очень странно, Может, это потому, что они [зрители] хотят, чтобы это стало вирусной штукой, не знаю. Но я заметила, что это происходит именно со мной», — сказала актриса.
26 апреля в прокат выйдет провокационная спортивная комедия Луки Гуаданьино «Претенденты». Еще до релиза лента успела завируситься в сети.
Причиной тому стал кадр из трейлера, в котором Зендая целуется с двумя мужчинами. Твиттер заполонили мемы с возможной реакцией Тома Холланда на это.
Действие «Претендентов» разворачивается в мире профессионального тенниса и рассказывает о Таши, которая вынужденно уходит из спорта после травмы колена. Она замужем за чемпионом Большого шлема Артом и, чтобы положить конец его полосе неудач, Таши затаскивает его на соревнования «Челленджер». Там Арт будет соревноваться с бывшим любовником своей жены.