«Это очень странно»: Зендая сказала, что ее сцены с поцелуями привлекают много внимания

Действие «Претендентов» разворачивается в мире профессионального тенниса и рассказывает о Таши, которая вынужденно уходит из спорта после травмы колена. Она замужем за чемпионом Большого шлема Артом и, чтобы положить конец его полосе неудач, Таши затаскивает его на соревнования «Челленджер». Там Арт будет соревноваться с бывшим любовником своей жены.