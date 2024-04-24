Каллум Тернер сыграет главную роль в экранизации «Нейроманта» для Apple TV

Каллум Тернер из «Властелинов воздуха» исполнит главную роль в сериале «Нейромант» для Apple TV. Об этом сообщает Deadline.
Новая 10-серийная драма основана на первом научно-фантастическом романе Уильяма Гибсона 1984 года, открывающем трилогию «Киберпространство». «Нейромат» считается основатлем жанра киберпанк.
Сюжет рассказывает о суперхакере высшего ранга Кейсе, который вместе со своей напарницей Молли должен выполнить таинственную миссию — взломать систему безопасности искусственного интеллекта «Зимнее Безмолвие», который принадлежит влиятельнейшей семье планеты.
Шоураннером проекта выступит автор «Джека Райана» Грэм Роланд. Пилотную серию снимет Джастин Диллард («Чужак»). Сериал будет совместным производством Skydance Television, Anonymous Content и Apple Studios.