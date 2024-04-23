Посольство РФ в Турции рекомендовало россиянам не летать в Латинскую Америку с Turkish Airlines

Сегодня в 01:47
Фото: Mohamed Shaffaf/Unsplash

Российское посольство в Анкаре призвало граждан страны отказаться от полетов в Латинскую Америку с авиакомпанией Turkish Airlines. Об этом сообщил «Коммерсант».

Причиной этого стала череда ситуаций, в которых россиянам отказывали в посадке. Посольство уже потребовало у МИД Турции официальное разъяснение ситуации. В ожидании ответа туристам из России порекомендовали не летать с перевозчиком.

«Проблема существует, проблема серьезная. Причем нам непонятно, насколько турецкие власти осознают всю ее серьезность», — заявили в пресс-службе посольства.

Российские путешественники столкнулись со сложностями при транзитных перелетах через Стамбул в Аргентину и Мексику в последние несколько недель. В Turkish Airlines их объяснили ужесточением правил на прием россиян в ряде стран.

Однако перечень соответствующих правил авиакомпания опубликовала только на турецком и английском языках, но не на русском. В российском посольстве пообещали перевести документ на русский язык.

«Вынуждены посоветовать нашим гражданам тщательно взвешивать целесообразность использования услуг данной авиакомпании», — отметили также в посольстве.

Ранее Ассоциация туроператоров России порекомендовала путешественникам отказаться от перелетов в Мексику рейсами турецких авиалиний. С начала марта на рейсы Turkish Airlines в Латинскую Америку не посадили уже десятки россиян.

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