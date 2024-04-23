Личный оператор Megan Thee Stallion обвинил артистку в харассменте

Персональный оператор певицы Megan Thee Stallion Эмилио Гарсия подал в суд на артистку, обвинив ее в домогательствах и создании «враждебной рабочей обстановки». Об этом сообщил Rolling Stone.
Гарсия заявил, что рэп-дива вынудила его наблюдать за своим сексуальным контактом с другой женщиной. Он случился на Ибице в движущемся автомобиле, Гарсия в это время находился рядом с певицей.
«Истец был смущен, унижен и оскорблен на протяжении всего произошедшего», — указали в иске адвокаты мужчины. «Я оцепенел и был шокирован», — добавил сам Гарсия.
Во время сотрудничества с певицей, как утверждает Гарсия, та пренебрежительно высказывалась о его внешнем виде, в частности, весе. Она также беспокоила его в любое время суток, если хотела обсудить ролики для TikTok или другой контент.
Кроме того, по словам Гарсии, его несправедливо уволили в отместку за то, что он жаловался на проблемы с выплатами зарплат и чрезмерно продолжительные рабочие дни. Оператор проработал на Megan Thee Stallion с 2018 по 2023 год.
Гарсия лишился работы за ночь до запланированного концерта артистки. В тот день он сказал визажисту шоу, что подумывает об увольнении, поскольку чувствует себя обиженным, так как тот начал работать с другим оператором.
Адвокаты Гарсии требуют выплат со стороны Megan Thee Stallion и признания в неподобающем поведении. Также они рассчитывают, что певица прекратит харассмент по отношению к оператору и фэтшейминг.
«Эмилио ни в коем случае не должен был находиться с ней в машине, когда она занималась сексом с другой женщиной. „Неуместно“ — это мягко сказано. Демонстрировать такое поведение сотрудникам, безусловно, незаконно», — подчеркнул адвокат Рон Замбрано.