Ченнинг Татум зовет друзей на остров в трейлере «Моргни дважды»

Главную роль в ленте исполнил Ченнинг Татум («Шаг вперед», «Дорогой Джон»). По сюжету его герой, миллионер Слейтер Кинг приглашает свою новую знакомую Фриду отдохнуть вместе с ним и его друзьями на частном острове.