Ченнинг Татум зовет друзей на остров в трейлере «Моргни дважды»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер фильма «Моргни дважды» («Blink Twice») — режиссерского дебюта американской актрисы Зои Кравиц, известной по сериалам «Меломанка» и «Большая маленькая ложь».
Главную роль в ленте исполнил Ченнинг Татум («Шаг вперед», «Дорогой Джон»). По сюжету его герой, миллионер Слейтер Кинг приглашает свою новую знакомую Фриду отдохнуть вместе с ним и его друзьями на частном острове.
Воодушевленная девушка соглашается, но, когда она прибывает на остров, там начинают происходить странные события. Вскоре Фрида обнаруживает, что ей угрожает смертельная опасность.
Фриду в картине сыграла Наоми Аки («Конец ***го мира», «Звездные войны: Скайуокер. Восход»). В фильме также снялись Джина Дэвис, Кайл Маклоклен, Кристиан Слэйтер, Адриа Архона и Хейли Джоэл Осмент.
В мировой прокат «Моргни дважды» выйдет 23 августа. Сценарий проекта Кравиц написала вместе с И. Т. Фейгенбаумом, работавшим над «Меломанкой».