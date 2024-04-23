В Канаде хотят застрелить тысячи волков, чтобы спасти оленей от вымирания. Это единственный выход

В последние годы правительства и группы коренных народов пытались остановить спад популяции с разным уровнем успеха: создавали специальные загоны и подкармливали оленей. К прошлому году их усилия привели к увеличению численности карибу на 52%. Когда опасности от волков стали исходить меньше, биологи обнаружили резкий рост численности животных. На данный момент в двух провинциях насчитывается 4,5 тыс. карибу — это, вероятно, на 1500 больше, чем было бы без вмешательства человека.