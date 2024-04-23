В Канаде хотят застрелить тысячи волков, чтобы спасти оленей от вымирания. Это единственный выход

Исследователи в Канаде, изучающие меры по предотвращению сокращения численности горных северных оленей (карибу), обнаружили, что отстреливание волков — наиболее эффективная мера по восстановлению популяции. Есть и другой — некровожадный — способ, но время играет против, пишут зоологи в журнале Ecological Applications.
Исследователи изучили данные за более чем полвека о 40 стадах, живущих на территории провинций Британская Колумбия и Альберта. Они рассмотрели комбинации всех возможных мер, включая сокращение присутствия других млекопитающих — лосей, которые привлекают за собой волков.
Популяция южных горных карибу сократилась почти на 50% в период с 1991-го по 2023 год. Примерно треть субпопуляций региона была истреблена. Эксперты уверены, вырубка лесов и нападения волков — главные причины катастрофического сокращения. Первая причина лишила оленей убежища и пищи, а затем на открытые пространства без высокой растительности пришли лоси, за ними — волки, которые выбрали добычу полегче — карибу.
В последние годы правительства и группы коренных народов пытались остановить спад популяции с разным уровнем успеха: создавали специальные загоны и подкармливали оленей. К прошлому году их усилия привели к увеличению численности карибу на 52%. Когда опасности от волков стали исходить меньше, биологи обнаружили резкий рост численности животных. На данный момент в двух провинциях насчитывается 4,5 тыс. карибу — это, вероятно, на 1500 больше, чем было бы без вмешательства человека.
Власти провинций организовали охраняемые территории для карибу, и эксперты сходятся во мнении, что восстановление лесной экосистемы до ее прежнего состояния — высоких старых деревьев в густых, непроходимых лесных тропах — окажет огромное влияние на восстановление. Однако на это потребуются десятилетия, а у карибу заканчивается время, поэтому истребление части волков — единственный выход.
«Если мы не будем стрелять в волков, учитывая состояние среды обитания, разрешенное промышленностью и правительством, мы потеряем карибу. Это не вина волков. Отстрел волков ради спасения другого вида — невероятно сложное решение», — заявил один из соавторов доклада, ученый Клейтон Лэмб.
В 2020 и 2021 годах в Альберте уже убили 824 волка, в Британской Колумбии с 2015-го убили 1944 волка.