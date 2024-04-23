Хелен Миррен, Пирс Броснан и Бен Кингсли снимутся в экранизации «Клуба убийств по четвергам»

Британские актеры Хелен Миррен («Королева») и Бен Кингсли («Быть Сальвадором Дали»), а также ирландский артист Пирс Броснан («Афера Томаса Крауна») снимутся в экранизации книги «Клуб убийств по четвергам» Ричарда Османа. Об этом сообщил Screen Daily со ссылкой на подкаст писателя The Rest Is Entertainment.
Режиссером и сценаристом фильма будет Крис Коламбус, известный по первым лентам серии «Гарри Поттер» и комедии «Один дома». Созданием картины займется компания Amblin Entertainment Стивена Спилберга.
Лента расскажет о группе друзей из дома престарелых, которые ради развлечения раскрывают нераскрытые дела. Однажды пенсионеры оказываются втянутыми в настоящее убийство.
Съемки пройдут с конца июня по сентябрь в Англии. Миррен, Кингсли и Броснан сыграют главных героев истории. Четвертая артистка, которая исполнит роль бывшей медсестры Джойс, еще не утверждена.
Ричард Осман выпустил роман «Клуб убийств по четвергам» в 2020 году. Аудиоверсия книги вышла на BBC Radio 4 в 2021 году.