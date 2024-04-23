Хелен Миррен, Пирс Броснан и Бен Кингсли снимутся в экранизации «Клуба убийств по четвергам»

Британские актеры Хелен Миррен («Королева») и Бен Кингсли («Быть Сальвадором Дали»), а также ирландский артист Пирс Броснан («Афера Томаса Крауна») снимутся в экранизации книги «Клуб убийств по четвергам» Ричарда Османа. Об этом сообщил Screen Daily со ссылкой на подкаст писателя The Rest Is Entertainment.