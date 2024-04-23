Дженнифер Лопес вынуждена довериться искусственному интеллекту в трейлере «Атлас»

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер фильма «Атлас», главную роль в котором исполнила Дженнифер Лопес («Давайте потанцуем», «С меня хватит»). Картину снял Брэд Пейтон («Рэмпейдж», «Разлом Сан-Андреас»).
В центре истории оказалась дата-аналитик Атлас Шеперд, испытывающая недоверие как к людям, так и к искусственному интеллекту. Она присоединяется к миссии по поимке робота-ренегата, с которым ее объединяет таинственное прошлое.
В ходе миссии все идет не по плану — и Атлас попадает в ситуацию, когда ее единственная надежда на спасение человечества зависит от ее способности довериться ИИ. Женщина решается на это.
К чему приведет сотрудничество Атлас с ИИ, станет ясно 24 мая. В этот день фильм выйдет на стриминговой платформе Netflix.
В нем, помимо Лопес, можно будет увидеть Стерлинга К.Брауна («Отель „Артемида“», «Маршалл»), Лю Сыму («Шан-Чи и легенда десяти колец», «Барби»), Лану Паррию («Однажды в сказке», «Почему женщины убивают»), Марка Стронга («1917», «Шазам!»).