11—12 мая на московском «Хлебозаводе» пройдет Flowwow Маркет — ярмарка локальных брендов и необычных товаров. Об этом «Афише Daily» рассказали представители маркетплейса.
В ярмарке участвуют более 50 мастеров из Москвы и ближайших регионов. Они представят украшения и декор ручной работы, крафтовые сладости и деликатесы, косметику и парфюмерию, одежду, живые растения и другие товары.
Можно будет купить и вещи, созданные вручную родителями детей с особенностями здоровья. Все собранные деньги от их продажи пойдут на благотворительные проекты и развитие программ фондов-партнеров.
Музыкальным сопровождением ивента станут DJ-сеты. В хедлайнерах — Минаева, Straniza и DJ Liza Luckashyowa. А еще на ярмарке можно будет кастомизировать одежду, сделать экспресс-макияж, продегустировать съедобные растения и поучаствовать в мастер-классах.
Flowwow и партнеры устроят розыгрыш призов для всех желающих. Также на территории ярмарки поставят настольный теннис и благотворительную фотобудку.
Flowwow Маркет будет работать два дня (11 и 12 мая) с 12.00 до 21.00 по адресу Новодмитровская улица, дом 1, строение 17. Вход свободный, можно приходить с собаками.