Okko показал тизер-трейлер психологического триллера «Трасса» с Анной Михалковой

Онлайн-кинотеатр Okko и продюсерская компания «Среда» представили тизер-трейлер сериала «Трасса», спецпоказ первого эпизода которого состоялся в рамках 46-го Московского международного кинофестиваля. Об этом «Афише Daily» рассказали представители платформы.
Психологический триллер появится в Okko осенью. Он расскажет о курортном городке, в котором произошло жуткое преступление. Тринадцатилетняя девочка расстреляла свою спящую семью, а после пыталась повеситься в сарае.
За расследование этих страшных событий берется следователь Эльвира Бараева в исполнении Анны Михалковой («Кококо»). Ей предстоит узнать правду об убийстве и о том, как связано с ним исчезновение приемной дочери судьи Светланы Незнамовой.
По сюжету Незнамова отправляется на поиски подростка. Трейлер демонстрирует, как сильно женщина переживает за судьбу девочки. Та же, судя по всему, оказывается вовлечена в запутанную преступную сеть.
Роль Светланы в сериале исполнила Карина Разумовская («Райцентр», «Идеальная жена», «Мажор»). Также в картине снялись Александр Ильин, Елизавета Ищенко, Семен Серзин, Алексей Фатеев, Василиса Немцова и другие артисты.
Режиссером проекта стал Душан Глигоров («Химера», «Хрустальный», «Выжить после»), а сценаристом и продюсером выступил Олег Маловичко («Лед-3», «Повелитель ветра», «Нулевой пациент»).
Команда «Трассы» уже успела оценить результат своей работы во время спецпоказа первой серии 22 апреля в кинотеатре «Каро 11 Октябрь». На нем присутствовали в том числе продюсеры Иван Самохвалов и Гавриил Гордеев.
«Мы долго работали над этой историей, вкладывали много сил, и я надеюсь, что первый эпизод вызовет у зрителя эмоции и желание посмотреть сериал до конца. Над ним трудилось большое количество ищущих и талантливых людей», — рассказал Маловичко.
Гордеев добавил, что «Трасса» представила «очень серьезную, сложную, тяжелую и захватывающую» драму.