Okko показал тизер-трейлер психологического триллера «Трасса» с Анной Михалковой

«Мы долго работали над этой историей, вкладывали много сил, и я надеюсь, что первый эпизод вызовет у зрителя эмоции и желание посмотреть сериал до конца. Над ним трудилось большое количество ищущих и талантливых людей», — рассказал Маловичко.