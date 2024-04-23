«Ты девушка или мальчик?»: в Челябинске мужчина отчитал чемпионку MMA за внешний вид

В Челябинске водитель отчитал за внешний вид дзюдоистку и чемпионку MMA Ирину Алексееву. Мужчина спрашивал у нее, мальчик она или девочка.
Алексеева рассказала подробности конфликта ютуб-каналу Meta Fight. По ее словам, мужчина чуть не сбил ее и ее подругу, когда они ехали на велосипеде. Спортсменка возмутилась этим, на что водитель заявил: «Ты посмотри на себя, ты в шортах, в майке, вас надо давить таких. У нас так не принято». Алексеева долго спрашивала его: «Где „у нас“?» — и в итоге мужчина сказал: «В Душанбе».
Спортсменка говорит, что водитель агрессивно воспринимал ее слова, когда она пыталась ему объяснить правила дорожного движения. «Он орал, оскорблял, говорил мне, что я свинья, он говорил „вы все свиньи здесь, вас надо давить“, эта фраза с его уст была», — отмечает Алексеева.
Она опубликовала фрагменты их беседы у себя в сторис*. На одном из них Алексеева говорит прохожему, что водитель чуть не сбил ее. Прохожий предлагает водителю извиниться, но тот заявляет: «У нас такого нет, чтобы „девушка, извиняюсь“». Спортсменка пыталась выяснить, у кого «у нас», но ответа не получила.
В другом ролике Алексеева интересуется, что именно мужчине не нравится в ее внешнем виде:
— Ничего, — отвечает водитель.
— Я хожу так, как я хочу. Ты говоришь, у нас так не ходят, где «у нас»? Уезжай туда, где у вас так не ходят? У нас это нормально.
— Ты отвечаешь на мои вопросы? Ты девушка или мальчик? — повышает голос мужчина.
— Тебе какая разница?
— Потому что с тобой надо как с мужчиной разговаривать или с девушкой? У тебя не видно, у тебя нет сисек, у тебя нет письки.
Полицейские нашли и задержали водителя. Управление МВД по Челябинской области опубликовало видео с его извинениями: «Я извиняюсь перед девушками города Челябинска за свое поведение. Больше такого не повторится». Также в отделение пригласили Алексееву и ее подругу, перед которыми мужчина тоже извинился.
В МВД отметили, что мигрант приехал на заработки в Челябинск в марте этого года. Хоть у него нет российского гражданства, в стране он находится легально, сказали в ведомстве. Там добавили, что с мужчиной провели «профилактическую беседу о недопустимости совершения противоправных деяний».
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.