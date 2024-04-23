«Ты девушка или мальчик?»: в Челябинске мужчина отчитал чемпионку MMA за внешний вид

Алексеева рассказала подробности конфликта ютуб-каналу Meta Fight. По ее словам, мужчина чуть не сбил ее и ее подругу, когда они ехали на велосипеде. Спортсменка возмутилась этим, на что водитель заявил: «Ты посмотри на себя, ты в шортах, в майке, вас надо давить таких. У нас так не принято». Алексеева долго спрашивала его: «Где „у нас“?» — и в итоге мужчина сказал: «В Душанбе».