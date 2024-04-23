В Омске священника обвинили в реабилитации нацизма за икону с Бандерой

Как следует из сообщения Shot, 57-летний Игорь Максимов является настоятелем местного прихода Украинской грекокатолической церкви. Иконы с лидерами украинских националистов он повесил в трапезной. Судя по фото в канале, у мужчины также нашли книгу по истории Украинской повстанческой армии* и детский молитвенник на украинском языке.