В Омске священника обвинили в реабилитации нацизма за икону с Бандерой

В Омске сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали священника за хранение иконы с Бандерой и Шухевичем. Его обвиняют реабилитации нацизма и нарушении права на свободу вероисповедания. Об этом говорится на сайте омского Следкома.
Как следует из сообщения Shot, 57-летний Игорь Максимов является настоятелем местного прихода Украинской грекокатолической церкви. Иконы с лидерами украинских националистов он повесил в трапезной. Судя по фото в канале, у мужчины также нашли книгу по истории Украинской повстанческой армии* и детский молитвенник на украинском языке.
«По имеющимся сведениям, задержанный, являясь священнослужителем местной религиозной организации, публично демонстрировал на территории прихода икону с изображением на ней пособников нацизма (С.Бандера, Р.Шухевич, И.Слипый)», — приводит РБК сообщение управления ФСБ по Омской области.
В ФСБ также заявили, что задержанный придерживался «радикальных националистических взглядов» и на богослужениях «распространял среди прихожан идеи исключительности одной религии над другой, превосходства украинского народа над русским».
Уточняется, что местные жители уже жаловались в полицию на Максимова из‑за иконы. Настоятель тогда ответил, что повесил ее по повелению главы Украинской грекокатолической церкви Святослава Шевчука. Его отпустили после профилактической беседы, а икону изъяли.
* Украинская повстанческая армия признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.