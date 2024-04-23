Фестивалю Coachella грозит серьезный штраф из‑за выступления Ланы Дель Рей

По подсчетам US Weekly, общая сумма штрафов Coachella, скопившаяся за нарушение комендантского часа с 12 по 14 апреля, составила примерно 117 тыс. долларов. Организаторы феста выходили за отведенное время все 3 дня: в пятницу — на 25 минут, в субботу — на 22 минуты, а в воскресенье — после полуночи.