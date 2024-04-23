Фестивалю Coachella грозит серьезный штраф из‑за выступления Ланы Дель Рей

Фестивалю Coachella грозит штраф в размере 28 тыс. долларов из‑за выступления Ланы Дель Рей, которое вышло за рамки запланированного времени. Она закончила петь на 13 минут позже, передает TMZ.
Штраф организаторам Coachella выдвинули после выступления певицы 19 апреля. Из‑за нее они нарушили комендантский час в городе Индио, где проводится фестиваль.
По подсчетам US Weekly, общая сумма штрафов Coachella, скопившаяся за нарушение комендантского часа с 12 по 14 апреля, составила примерно 117 тыс. долларов. Организаторы феста выходили за отведенное время все 3 дня: в пятницу — на 25 минут, в субботу — на 22 минуты, а в воскресенье — после полуночи.
Кроме прочего, во время своего выступления на Coachella сломал ногу Кид Кади, спрыгнув со сцены к зрителям. Выступление пришлось прервать, рэпера унесли к врачам на руках.