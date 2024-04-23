«Авито» и фонд «Обнаженные сердца» выпустили кастомизированные дождевики

Дождевики созданы в шести цветах для взрослых и детей. В наборе к каждому плащу прилагаются маркеры для кастомизации и дополнения принта своими рисунками. Коллекцию презентовали в рамках показа детского модельного агентства Bambi Management Михаила Токарева. Вместе с профессиональными моделями на сцену вышли дети-подопечные фонда «Обнаженные сердца» и их родители.