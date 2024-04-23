«Авито» и фонд «Обнаженные сердца» выпустили кастомизированные дождевики

22 апреля в офисе «Авито» состоялся благотворительный вечер в поддержку проекта «Человек дождя», который компания запустила вместе с фондом «Обнаженные сердца». Проект направлен на поддержку детей с аутизмом и их семей.
Главным событием вечера стала презентация коллекции дождевиков, дизайн которых создан на основе рисунков детей — подопечных фонда. Пять из них кастомизировали супермодель и основательница фонда Наталья Водянова, писатель и драматург Александр Цыпкин, актеры сериала «Слово пацана» Лев Зулькарнаев и Ярослав Могильников.
Дождевики созданы в шести цветах для взрослых и детей. В наборе к каждому плащу прилагаются маркеры для кастомизации и дополнения принта своими рисунками. Коллекцию презентовали в рамках показа детского модельного агентства Bambi Management Михаила Токарева. Вместе с профессиональными моделями на сцену вышли дети-подопечные фонда «Обнаженные сердца» и их родители.
Приобрести дождевики и помочь «Обнаженным сердцам» можно на странице фонда на «Авито». Первый детский дождевик, кастомизированный дочерью Натальи Водяновой Невой Портман, был продан на аукционе благотворительного вечера за 25 тыс. рублей.
Мероприятие также посетили инфлюэнсеры и звездные гости: телеведущие Алла Михеева и Аврора, журналистки Лаура Джугелия и Мадонна Мур, актрисы Ксения Суркова и Вера Вольт, инфлюэнсер Алина Рюмшина. Для самых маленьких гостей на мероприятии были организованы творческие мастер-классы.