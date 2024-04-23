Миллионер отказался от денег, чтобы самому заработать 1 млн за год, но сдался через 10 месяцев

«У меня было много проблем в личной жизни, и недавно произошло нечто, что действительно вывело меня из равновесия. Мое личное здоровье ухудшилось настолько, что мне действительно нужно начать заботиться о нем. На протяжении всего проекта мы не говорили об этом с вами, но я то и дело ходил к врачу», — делился он с подписчиками.