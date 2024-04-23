Миллионер отказался от денег, чтобы самому заработать 1 млн за год, но сдался через 10 месяцев

Миллионер-блогер бросил себе вызов: он отказался от денег и решил своими руками построить бизнес на 1 млн долларов за год. Спустя 10 месяцев он закончил проект, заработав 64 тыс. долларов и сославшись на обострение хронических заболеваний.
История произошла еще в 2020 и 2021 годах, однако стала виральной в твиттере только сейчас, когда ее пересказал блогер-мотиватор Эдди Чен.
В июне 2020 года предприниматель Майк Блэк очистил свой банковский счет и попробовал начать жизнь с нуля. Проект «Камбэк на миллион долларов» он запустил с мыслью показать подписчикам, что даже в пандемию можно многого достигнуть, приложив большие усилия.
Среди прочего, бизнесмен отказался от дома и авто, какое‑то время спал на улице до тех пор, пока какой‑то мужчина не пустил его ночевать в фургоне. Первые 300 долларов Блэк заработал, собирая бесплатные вещи по объявлениям и выставляя их на перепродажу. Спустя неделю он смог купить себе ноутбук и стал арендовать место в коворкинге. Еще через три месяца он устроился менеджером по работе с социальными сетями, сумел найти клиентов и даже придумал собственную марку кофе, которую продавал через Etsy.
Однако в заключительном ролике Блэк объявил, что заканчивает раньше времени, не достигнув цели: «Я решил досрочно завершить проект. Как бы больно мне ни было это делать, особенно когда осталось всего два месяца, я чувствую, что так будет правильно».
«У меня было много проблем в личной жизни, и недавно произошло нечто, что действительно вывело меня из равновесия. Мое личное здоровье ухудшилось настолько, что мне действительно нужно начать заботиться о нем. На протяжении всего проекта мы не говорили об этом с вами, но я то и дело ходил к врачу», — делился он с подписчиками.
Предприниматель рассказал, что живет сразу с двумя аутоимунными заболеваниями, одно из которых вызывает боли в суставах, и обнаружил у себя опухоль. Кроме того, за время съемок его отец заболел раком, и его состояние ухудшалось.
Также Блэк признался, что потерял интерес к своей идее: «Я потратил 300 тыс. долларов на проект, который пошел совсем не в том направлении. Сейчас мне даже не нравится снимать все это, он лишь мешает мне, и я вынужден заниматься тем, чего совсем не хочу».
Подводя итоги, он подсчитал, что заработал 64 тыс. долларов и вышел на доход в 10 тыс. долларов в месяц. До оригинальной цели ему оставалось больше 930 тыс., а срок выходил через 2 месяца.