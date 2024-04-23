В Малайзии два вертолета столкнулись в воздухе во время репетиции военного парада. Экипажи погибли

Два военных вертолета в Малайзии столкнулись в воздухе во время репетиции парада. В результате инцидента погибли все 10 членов экипажа, находившиеся на бортах.
На кадрах с места происшествия видно, как несколько вертолетов летят строем, пока один из них своими винтами не задел соседний. Оба летательных аппарата рухнули на землю.
По данным малазийских ВМС, крушение потерпели легкий вертолет Eurocopter AS555SN Fennec с тремя членами экипажа и вертолет для полетов над морем AW139, на борту которого было семь человек. Последний упал в бассейн неподалеку. Ведомство проведет расследование трагедии.
Министр обороны Мохамед Халед Нордин заявил, что эти два вертолета репетировали парад в честь 90-летия Королевского военно-морского флота Малайзии. Каждый из членов экипажа был не старше 40 лет, отметил он.