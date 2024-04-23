Зарплаты россиян оказались вдвое меньше дохода, необходимого для ипотеки

Жители городов-миллионников в России в среднем зарабатывают 60 тыс. рублей, эта сумма в два раза меньше, чем нужно для покупки в ипотеку готовой двухкомнатной квартиры. Об этом говорится в исследовании «Мир квартир» и финансового маркетплейса «Выберу.ру», на которое обратило внимание РИА «Новости».
Аналитики взяли жилищный кредит под 18% на 30 лет с первоначальным взносом в 30%. По их подсчетам, во всех миллионниках реальный заработок оказался ниже требуемого банками дохода.
Наиболее большая разница — в три раза — между обнаружена в Москве. Её жителям нужно получать 380 тысяч рублей при средней зарплате в 131,7 тысячи рублей. Второе и третье место в антирейтинге заняли Казань и Нижний Новгород — там для покупки квартиры нужен в 2,8 и 2,6 раза соответственно.
Наименьший разрыв между необходимым и средним доходом оказался у у жителей Красноярска, Челябинска, Перми и Екатеринбурга. Там он меньше, чем в два раза.
Доходов большинства россиян не хватает на ипотеку для покупки даже вторичного жилья, а первоначальный взнос обойдется во внушительную сумму, замечает гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко. По его данным, в Москве это 5,4 млн рублей, а в Петербурге — 3,3 млн, в других городах страны за эти деньги можно купить небольшую квартиру.
«Недоступность кредитного плеча на этом рынке приводит к тому, что часть покупателей пытаются вскочить в последний вагон льготной ипотеки на новостройку либо ищут возможности для льготного кредита на ИЖС», — отмечает он.
По данным исследователей, сумма ежемесячного ипотечного платежа будут выше средней зарплаты в 11 городах из 16. Из подсчетов следует, что москвичам понадобятся 190 тыс. рублей — это больше средней зарплаты на 58 тыс. рублей. Казанцам придется найти 25 тыс. рублей сверх дохода, петербуржцам — 23 тыс. рублей.
При этом у красноярцев после взноса по ипотеке может остаться 17 тыс. рублей, у челябинцев — 11,5 тыс., а у пермяков — всего 9 тыс.