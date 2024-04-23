Зарплаты россиян оказались вдвое меньше дохода, необходимого для ипотеки

Наиболее большая разница — в три раза — между обнаружена в Москве. Её жителям нужно получать 380 тысяч рублей при средней зарплате в 131,7 тысячи рублей. Второе и третье место в антирейтинге заняли Казань и Нижний Новгород — там для покупки квартиры нужен в 2,8 и 2,6 раза соответственно.