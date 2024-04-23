ЕС начал расследование из‑за TikTok Lite

Сегодня в 09:20

Еврокомиссия начала расследование в отношении ByteDance, материнской компании TikTok. Ее сервис TikTok Lite подозревают в нарушении закона о цифровых услугах. Об этом пишет CNBC.

Поводом стала программа наград, в рамках которой пользователи могут зарабатывать баллы за просмотр видео, лайки, приглашение друзей в приложение и другие действия. Баллы можно обменять на цифровую валюту для подарков авторам, либо сертификаты Amazon. TikTok Lite начал работать в апреле этого года во Франции и Испании.

Представители ведомства обеспокоены тем, что «Программа заданий и вознаграждений» TikTok Lite была запущена «без предварительной тщательной оценки рисков, в частности, привыкания к платформе». В ЕС опасаются, что дети могут быть подвержены риску, ведь в приложении TikTok отсутствуют эффективные механизмы проверки возраста.

«Бесконечные потоки коротких и стремительных видеороликов могут восприниматься как развлечение, но при этом подвергают наших детей риску зависимости, тревоги, депрессии, расстройств пищевого поведения, снижению внимания», — считает комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Комиссия заявила, что у разработчиков есть 24 часа, чтобы предоставить отчет об оценке рисков для TikTok Lite, либо получить штраф. До 3 мая компания также должна предоставить дополнительно запрошенную информацию.

В феврале этого года Еврокомиссия начала другое расследование против TikTok, она проверяет компанию на нарушение правил в части защиты несовершеннолетних, прозрачности рекламы и вредного контента.

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