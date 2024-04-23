ЕС начал расследование из‑за TikTok Lite

Поводом стала программа наград, в рамках которой пользователи могут зарабатывать баллы за просмотр видео, лайки, приглашение друзей в приложение и другие действия. Баллы можно обменять на цифровую валюту для подарков авторам, либо сертификаты Amazon. TikTok Lite начал работать в апреле этого года во Франции и Испании.