Том Холланд подтвердил, что снимется в еще одном фильме о Человеке-пауке

Британский актер Том Холланд («Переполненная комната», «Анчартед») подтвердил, что снимется в еще одном, уже четвертом фильме о Человеке-пауке. Об этом сообщил NME.
Во время Международного кинофестиваля «Сэндс» в Сент-Эндрюсе Холланд анонсировал свое участие в новой ленте франшизы. «Я всегда буду хотеть сниматься в фильмах о Человеке-пауке», — заявил артист.
Он признался, что «обязан Человеку-пауку своей жизнью и карьерой». «Над созданием сюжета, каким бы он ни был, работают лучшие в своем деле», — добавил он.
Холланд поделился, что участвует в разработке сценария будущего проекта. По его словам, вся команда надеется, что у них получится написать интересную историю, которая потом превратится в фильм.
«Впервые я участвую в творческом процессе так рано. Это просто процесс, в ходе которого я наблюдаю и учусь. Это по-настоящему интересный этап для меня», — отметил он.
Актер также заявил, что авторы ищут правильный подход к истории, чтобы отдать дань «наследию» предыдущих картин. «Третий фильм был настолько особенным во многих отношениях, что нам нужно убедиться, что мы поступаем правильно», — прокомментировал он.
Ранее Холланд сыграл главную роль в фильмах «Человек-паук: Возвращение домой» 2017 года, «Человек-паук: Вдали от дома» 2019 года и «Человек-паук: Нет пути домой» 2021 года. Также он появился в роли супергероя в картинам «Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал».