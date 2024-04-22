На ютуб-канале MGM опубликовали новый трейлер фильма «Претенденты» Луки Гуаданьино, в котором снялась Зендая («Эйфория»), Джош О’Коннор («Корона») и Майк Фейст («Вестсайдская история»).
Ролик предваряет премьеру картины в мировом прокате, которая запланирована на 26 апреля. Он обещает, что она станет «одним из самых сексуальных фильмов, когда‑либо созданных».
Также видео рассказывает, что критики уже назвали «Претендентов» «свирепой», «электризирующей» и «безумно приятной» лентой. В ней, как утверждает трейлер, Зендая предстает такой, какой ее еще не видели зрители.
В фильме актриса появится в образе звезды профессионального тенниса Таши, которая много лет назад познакомилась с лучшими друзьями. Один из них стал ее бойфрендом, а второй позднее — мужем.
Спустя много лет, когда Таши из‑за травмы покинула спорт, она оказывается тренером собственного супруга. Однажды она приезжает с ним на турнир, где ему предстоит встретиться на корте с некогда другом и извечным соперником за сердце Таши.
Сценарий фильма написал Джастин Курицкес. Композиторами проекта выступили Трент Резнор и Аттикус Росс. Продюсерами ленты стали Эми Паскаль, Гуаданьино и Бернард Беллью.