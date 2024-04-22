Певица Рита Ора снимется в экшн-триллере «Он истек неоновой кровью»

Коул исполнит главную роль. Он сыграет мужчину, который отправляется в Лас-Веган на похороны брата, умершего загадочной смертью. По приезде герой пытается распутать паутину преступлений, что вынуждает его встретиться с собственным прошлым и погружиться в криминальный мир города.