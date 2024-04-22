Британская певица Рита Ора снимется в экшн-триллере «Он истек неоновой кровью» («He Bled Neon»). Об этом сообщил Deadline.
В картине также примут участие Маршон Линч («Мир Дикого Запада»), Джек О’Коннелл («Феррари») и Джо Коул («Острые козырьки»). Ленту снимет клипмейкер Дрю Кирш, работавший над клипами Тейлор Свифт «You Need to Calm Down» и «Lover».
Коул исполнит главную роль. Он сыграет мужчину, который отправляется в Лас-Веган на похороны брата, умершего загадочной смертью. По приезде герой пытается распутать паутину преступлений, что вынуждает его встретиться с собственным прошлым и погружиться в криминальный мир города.
Номинант на премию «Грэмми» Чжу напишет музыку для фильма в сотрудничестве с Джозефом Трапанезе («Величайший шоумен»). Продюсировать картину будет продакшн-компания XYZ Films и Two & Two Pictures.
Сценарий подготовили Тим Кайро и Джейк Гибсон на основе истории сооснователя XYZ Films Нейта Болотина, которая была вдохновлена его опытом взросления в Лас-Вегасе.