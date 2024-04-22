Фонд «Жизнь как чудо» запустил интерактивную игру, которая расскажет о здоровье печени

Фонд «Жизнь как чудо», помогающий детям с заболеваниями печени, запустил интерактивную игру-опрос. Об этом «Афише Daily» сообщили представители фонда. Проект приурочен к Дню здоровья печени, а его цель — рассказать, почему так важно заботиться об этом органе.
Во время игры нужно ответить на 10 вопросов, которые посвящены печени и ее здоровью. Главная героиня игры — веселая печень на велосипеде, которая путешествует по игровому полю. Ответив на все вопросы, можно получить стикерпак и чек-лист заботы о печени.
«Печень — это самый молчаливый орган, у нее нет болевых рецепторов, поэтому она не подает сигналов о помощи. Существует более 50 видов заболеваний печени. Диагностировать их на ранней стадии достаточно трудно. Только в 2023 году в России было выполнено 130 операций по трансплантации печени детям», — отметили в фонде.
«Жизнь как чудо» в течение 15 лет помогает детям с заболеваниями печени. Миссия фонда — снижения уровня смертности от таких болезней.
Ранее вместе с медицинскими экспертами фонд разработал просветительский портал пропечень.рф, который помогает родителям и врачам. На сайте собрана актуальная и достоверная информация о диагностике и лечении заболеваний печени у детей.