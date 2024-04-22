Фонд «Жизнь как чудо» запустил интерактивную игру, которая расскажет о здоровье печени

«Печень — это самый молчаливый орган, у нее нет болевых рецепторов, поэтому она не подает сигналов о помощи. Существует более 50 видов заболеваний печени. Диагностировать их на ранней стадии достаточно трудно. Только в 2023 году в России было выполнено 130 операций по трансплантации печени детям», — отметили в фонде.