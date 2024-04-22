Дакота Фэннинг разговаривает с попугаем и застревает в лесу в трейлере «Смотрителей» Ишаны Шьямалан

На ютуб-канале Warner Bros. Pictures опубликовали трейлер фильма «Смотрители» — триллера, который сняла Ишана Шьямалан, дочь мастера хоррора М. Найта Шьямалана.
Она рассказала историю о Мине, которая оказывается в глухом лесу в западной Ирландии. Девушка находит там приют, но вскоре он становится ловушкой, где Мина вместе с тремя незнакомцами скрывается от преследующих их загадочных созданий.
«Они позволяют нам жить, потому что мы следуем их правилам. Ты нарушила слишком многие из них», — говорит одна из незнакомок Мине в трейлере. Девушка тем временем жаждет выбраться из леса и вернуться к своей жизни.
Главную роль в картине исполнила Дакота Фэннинг («Рипли», «Сумерки», «Я — Сэм»). Помимо нее, в «Смотрителях» снялись Джорджина Кэмпбелл («Варвар», «Темные начала»), Оливер Финнеган («Чужестранка») и Олвен Фуэре («Halo», «Варяг»).
М. Найт Шьямалан («Стук в хижине», «Сплит») выступил продюсером ленты наряду с Ашвином Раджаном и Ниммитом Манкадом. Исполнительными продюсерами проекта стали Джо Хоумвуд и Стивен Дембитцер.
Ишана Шьямалан сама написала сценарий триллера. Оператором фильма выступила Эли Аренсон, художником-постановщиком стала Фердиа Мерфи, дизайнером костюмов — Фрэнк Галлахер, композитором — Абель Корженовски.
Премьера «Смотрителей» состоится в кинотеатрах 12 июня. Прокатом картины займется студия Warner Bros. Pictures.