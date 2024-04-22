РСТ: срок оформления шенгенских виз увеличился до 60 дней

Срок оформления шенгенских виз в России увеличился до 60 дней. Об этом сообщил на своем сайте Российский союз туриндустрии.
Организация отметила, что по мере приближения летнего сезона спрос на поездки в Европу начал расти. При этом консульства не расширяют возможности для обработки документов.
«Количество запросов на шенгенские визы растет, параллельно растет и загруженность визовых центров/консульских служб, увеличивается срок оформления. В свою очередь это приводит к сложностям в наборе групп», — рассказал директор по туризму компании «Туртранс-Вояж» Роман Руденко.
Он подчеркнул, что «ситуация складывается крайне неблагоприятная для группового туризма с жесткой привязкой по срокам поездки». «Индивидуальный туризм с возможностью более гибкого выбора дат менее затронут этой проблемой», — добавил Руденко. При этом именно на индивидуальные визы зачастую требуется до 60 дней.
В РСТ заявили, что сложности с записью на подачу документов отмечаются в визовых центрах Италии и Испании. Обратиться за визой Италии можно только за два месяца до даты вылета.
«Процент открытия виз очень высокий, для опытных путешественников, в паспортах которых уже были продолжительные визы, венгры могут выдать на один, два, три и четыре года. Греки ставят строго под даты тура. Итальянцы выдают визы неплохо, бывает, на полгода и год», — отметил Руденко.
Директор департамента рекламы и пиара компании «Русский экспресс» Анна Филатовская добавила, что россияне обращаются за визами также в Венгрию и Францию. «Франция по-прежнему предлагает ограниченное количество слотов для записи. <…> Венгрия рассматривает запросы от 2 до 4 недель, выдает визы как под даты поездки, так и многократные от года», — рассказала она.
Специалисты рекомендуют готовиться к путешествиям в Европу заранее. «Необходимо задумываться о летней поездке в Европу уже сейчас. Тем более что окон для записи с каждым днем становится все меньше. И советуем оформлять поездку через туроператоров», — заявила директор департамента продвижения BSI Group Иветта Вердиян.