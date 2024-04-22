РСТ: срок оформления шенгенских виз увеличился до 60 дней

«Процент открытия виз очень высокий, для опытных путешественников, в паспортах которых уже были продолжительные визы, венгры могут выдать на один, два, три и четыре года. Греки ставят строго под даты тура. Итальянцы выдают визы неплохо, бывает, на полгода и год», — отметил Руденко.