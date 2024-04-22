В США служба контроля за животными помогла собаке найти щенков. Их продал бывший хозяин

Сегодня в 21:09
Фото: Wolcott Dog Pound

В американском штате Коннектикут сотрудник службы контроля за животными Wolcott помогли собаке по кличке Майя воссоединиться с ее щенками. Об этом рассказал телеканал WFSB.

Майя была домашним питомцем, однако недавно хозяин бросил ее. Ее новорожденных щенков экс-владелец собаки продал. Майю вскоре нашла служба контроля за животными.

Они увидели, что собака очень переживает из‑за расставания с щенками: их у Майи семеро. Майя без конца скулила, а также от стресса потеряла молоко. Тогда сотрудники Wolcott опубликовали в соцсетях сообщение о поиске щенят.

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На него откликнулся мужчина, который купил двух малышей. Он вернул щенков Майе, а затем помог найти еще одного. После этого нашелся четвертый щенок. Воссоединение с щенками улучшило состояние Майи.

«Она чистит их с любовью, по-матерински, больше не скулит, не плачет и не воет», — рассказала сотрудница Wolcott Рослин Неннингер. Она надеется, что в будущем Майя сможет увидеть и остальных трех своих малышей.

В ситуацию вмешалась полиция. По ее данным, щенки могут находиться в Массачусетсе. Правоохранители намерены привлечь к ответственности бывшего хозяина Майи, проявившего к собаке жестокость.

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