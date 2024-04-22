В России появятся электронные студенческие билеты и зачетки

В России пройдет эксперимент по переводу студенческих билетов и зачеток в электронный вид. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Эксперимент продлится с 25 апреля 2024 года по 31 декабря 2025-го.
Студенты колледжей и вузов, ординаторы и аспиранты смогут на добровольной основе перевести в электронный формат документы, подтверждающие их обучение. Их зачетки и студенческие появятся в личном кабинете на портале госуслуг и в мобильном приложении в виде QR-кода.
Электронные версии документов можно будет использовать для покупки льготных билетов на общественный транспорт, в театры, музеи, кино и концертные залы, а также для прохода в учебное заведение. При этом их обычные документы останутся действительными, и студенты смогут пользоваться любыми из них.
Отвечают за пилотные проект Минобрнауки, Рособрнадзор, Минцифры, Минтранс и Минкультуры.
В сентябре прошлого года Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте. Этот документ можно получить на сайте госуслуг и пользоваться им в некоторых случаях вместо обычного паспорта.