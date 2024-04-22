В Австралии пойманная акула напала на рыбака. Она прокусила ногу подростку

В Австралии 16-летнего подростка Натана Несса атаковала полутораметровая большая белая акула, которую он поймал вместе с отцом, братом и сестрой. Об этом рассказал ABC News.
Акула попалась на крючок рыбаков. Те не собирались забирать ее из океана, но захотели сделать снимок с хищной рыбой на память. Они сняли акулу с крючка и начали фотографироваться.
Когда Натан взял акулу за хвост и стал позировать для камеры, рыба неожиданно повернулась и набросилась на молодого человека. Она схватила его за голень и прокусила ногу.
Несс закричал от боли. Отец парня пришел ему на помощь. Он раскрыл акулью пасть и освободил сына, а саму акулу выбросил за борт рыболовного суда. Натана после этого срочно доставили в больницу.
Подросток получил серьезные травмы. Ему потребовалось наложить швы. К счастью, укус не затронул крупные сосуды. Местные рыбаки отметили, что Натану повезло, ведь атаковавшая его акула — одна из самых опасных хищниц океана.