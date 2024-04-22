Заключенные «Черного дельфина» рассказали о пытках. Омбудсвумен Москалькова обратилась в прокуратуру

«Черный дельфин» находится в городе Соль-Илецке Оренбургской области. В 2000-х эта колония официально стала предназначаться для пожизненно осужденных. В «Черном дельфине» отбывают наказание люди, осужденные за терроризм, массовые убийства или создание ОПГ. Среди заключенных колонии — «ангарский маньяк» Михаил Попков, убивший 85 женщин, чеченский полевой командир Салаудин Тимирбулатов, который казнил российского солдата на видео, и Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, от которой погибли семь учеников и две учительницы.