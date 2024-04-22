Заключенные «Черного дельфина» рассказали о пытках. Омбудсвумен Москалькова обратилась в прокуратуру

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова попросила Генпрокуратуру проверить сообщения о пытках заключенных в колонии «Черный дельфин». Об этом она рассказала в своем телеграм-канале.
«В мой адрес поступило обращение в защиту прав заключенных ИК № 6 по Оренбургской области, более известной как „Черный дельфин“, о неправомерных действиях со стороны сотрудников исправительного учреждения», — заявила она, отметив, что взяла ситуацию на особый контроль.
Обращение Москальковой отправила член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева. 20 апреля она в статье для «Московского комсомольца» написала о жалобах заключенных «Черного дельфина» на пытки и избиения.
Заключенные сказали, что их наказывают за невыполнение плана на производстве, к примеру, заставляя стоять в позе «ласточки» по несколько часов. Тем, кто жалуется на наказания, «отбивают ноги до черноты или присоединяют ток к гениталиям», сказано в материале.
Правозащитница отметила, что на сайте ФСИН эту колонию от областного омбудсмена курирует Александр Губарев, бывший начальник отдела безопасности и бывший замначальника ИК № 6. «Рассчитывать на то, что бывший руководитель самой суровой тюрьмы в России стал настоящим правозащитником, можно, но звучит это немного фантастически», — считает Меркачева.
«Черный дельфин» находится в городе Соль-Илецке Оренбургской области. В 2000-х эта колония официально стала предназначаться для пожизненно осужденных. В «Черном дельфине» отбывают наказание люди, осужденные за терроризм, массовые убийства или создание ОПГ. Среди заключенных колонии — «ангарский маньяк» Михаил Попков, убивший 85 женщин, чеченский полевой командир Салаудин Тимирбулатов, который казнил российского солдата на видео, и Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, от которой погибли семь учеников и две учительницы.