Первый посмертный памятник королевы Елизаветы II открылась в Великобритании под одобрительный лай корги, передает The Telegraph. Статую монарха сопровождают три собаки породы корги, которых она любила.
Бронзовая скульптура высотой более двух метров установлена перед библиотекой города Окэм в самом маленькой графстве Великобритании Ратленде. Открытие памятника приурочили к 98-летию покойной королевы.
Скульптор Хиуэл Пратли посчитал, что его работа вызовет ажиотаж не только среди королевских поклонников, но и привлечет пользователей соцсетей, желающих сделать селфи рядом. Проект стоимостью 125 тыс. фунтов реализован на частные пожертвования.
Он объяснил, что сделал статую не в натуральную величину, потому что «королева Елизавета была совсем невысокой, но заслуживает большего». «Я вижу, что статуя становится популярной среди инстаграмеров*, а почему бы и нет? Она станет идеальным фоном для фотографий, люди смогут погладить [бронзовую] собаку, а если она достаточно маленькая, то присесть ей на спину», — сказал он во время открытия.
Претли запечатлел Елизавету II в молодом возрасте, взяв за основу ее изображения конца 1950-х годов. На открытии статуи присутствовали официальные лица и члены Лиги вельш-корги — 56 собак вместе с хозяевами совершили торжественный проход перед скульптурой под звуки шотландской траурной песни «Sleep, Dearie, Sleep», под которую прощались с королевой.