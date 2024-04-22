Он объяснил, что сделал статую не в натуральную величину, потому что «королева Елизавета была совсем невысокой, но заслуживает большего». «Я вижу, что статуя становится популярной среди инстаграмеров*, а почему бы и нет? Она станет идеальным фоном для фотографий, люди смогут погладить [бронзовую] собаку, а если она достаточно маленькая, то присесть ей на спину», — сказал он во время открытия.