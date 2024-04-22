Минздрав: психологическая помощь нужна каждому четвертому участнику военной операции

В прошлом году с фондом «Защитники Отечества» сотрудничали 409 медицинских психологов и 27 психотерапевтов. В Минздраве заявили, что с июля 2023 года открыли больше двух тысяч кабинетов, где участники военной операции могут получать психологическую помощь.