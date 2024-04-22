Минздрав: психологическая помощь нужна каждому четвертому участнику военной операции

За вторую половину 2023-го фонд «Защитники Отечества», который создан для поддержки участников военной операции и их семей, оказал первичную психологическую помощь 18 604 подопечным. Об этом пишет «Медицинский вестник» со ссылкой на отчет Минздрава.
Более 10 тыс. человек, получивших первичную помощь, — участники военной операции, вернувшиеся с фронта, и члены их семей.
Из общего числа лиц, которым была оказана психологическая помощь, около 26% имели признаки психических болезней и расстройств поведения. Им рекомендовали обратиться за медпомощью к психотерапевтам, психиатрам или психиатрам-наркологам.
В прошлом году с фондом «Защитники Отечества» сотрудничали 409 медицинских психологов и 27 психотерапевтов. В Минздраве заявили, что с июля 2023 года открыли больше двух тысяч кабинетов, где участники военной операции могут получать психологическую помощь.
По данным НМИЦ психиатрии и неврологии имени Бехтерева, ПТСР развивается у 3–11% участников боевых действий. При этом у раненых психические расстройства пограничного уровня встречаются минимум в 30% случаев.