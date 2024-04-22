В Подмосковье судимый за склонение подростков к суициду вагнеровец провел урок в школе

Судимый за склонение подростков к самоубийству вагнеровец провел урок патриотизма в школе в Котельниках. Новость об этом опубликовала организация «Боевое братство», личность бойца организация подтвердила RTVI.
В 2019 году Александр Глазов был приговорен к шести годам лишения свободы за создание «группы смерти». В октябре 2023 года он провел восьмиклассникам городской школы № 1 урок «С чего начинается патриотизм?».
На фото «Боевого братства» рядом с девочкой стоит мужчина в камуфляже с нашивкой «Вагнер» и тремя медалями, а также в кепке с логотипом ЧВК.
«Да, это он. Но он был на СВО в составе подразделения „Вагнер“. Искупил свою вину. Награжден государственной медалью „За отвагу“ и медалями ДНР — „За отвагу“ и „За взятие Бахмута“. Ранен — без глаза, без пальцев. Сейчас выполняет задачи „Боевого братства“», — рассказали журналистам в организации.
В школе ответили, что не знали о прошлом вернувшегося из Украины военного.
Пять лет назад Люберецкий суд Москвы судил Глазова как куратора игры «Синий кит». На странице он якобы размещал задания для несовершеннолетних игроков, и потерпевшей стала 15-летняя девочка, которую удалось спасти. За доведение до смерти он мог получить до 800 тыс. рублей. На слушаниях мужчина признал вину.
На своей странице во «ВКонтакте» Глазов писал, что попал в зону специальной военной операции на территории Украины в конце августа 2022 года и служил до 30 декабря. Он отметил, что, выполняя боевую задачу, потерял правый глаз, три пальца на правой руке и один на левой. Мужчина также жаловался, что не получил удостоверение ветерана боевых действий.
«Не получил ни одной социальной выплаты и помощи как участник СВО, никаких региональных выплат, происходит затягивание с постановкой и присвоением группы инвалидности. Врачи ведут себя по-хамски и относятся ко мне, якобы что я их обманываю, хотя документы, которые мне дали на руки, я им предоставил», — обращался Глазов к губернатору Московской области.