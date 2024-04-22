В Подмосковье судимый за склонение подростков к суициду вагнеровец провел урок в школе

На своей странице во «ВКонтакте» Глазов писал, что попал в зону специальной военной операции на территории Украины в конце августа 2022 года и служил до 30 декабря. Он отметил, что, выполняя боевую задачу, потерял правый глаз, три пальца на правой руке и один на левой. Мужчина также жаловался, что не получил удостоверение ветерана боевых действий.