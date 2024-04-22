В РПЦ заявили об остром дефиците священников на фронте

В прошлом году на форуме «Армия-2023» представили военно-полевой храм на автомобильной базе. «Развернул, быстренько надул, послужил, закрылся и уехал. Если с учетом два человека (собирают) и все иконы развешать, до 10 минут можно ее развернуть, накачать. Складывать чуть побольше, минут 15», — рассказывал иерей Борис Гришин.