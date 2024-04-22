В РПЦ заявили об остром дефиците священников на фронте

В зоне проведения военной операции не хватает священников, заявил в эфире «России 24» глава Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Кирилл.
По его словам, в ВС России служат 309 штатных военных священников, а в зоне СВО необходимо около 1300 священнослужителей. Нынешнего числа «крайне мало», считает представитель РПЦ.
«Для увеличения состава священников требуются определенные реформы, а у РПЦ тесный контакт с Министерством обороны. Поэтому вопрос, думаю, решится в ближайшее время», — сказал он.
Митрополит отметил, что в зоне военной операции погибли 6 священников, еще 8 получили ранения.
В прошлом году на форуме «Армия-2023» представили военно-полевой храм на автомобильной базе. «Развернул, быстренько надул, послужил, закрылся и уехал. Если с учетом два человека (собирают) и все иконы развешать, до 10 минут можно ее развернуть, накачать. Складывать чуть побольше, минут 15», — рассказывал иерей Борис Гришин.