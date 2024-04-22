Музей во Флориде воссоздал телефон-лобстер Сальвадора Дали. Теперь он отвечает абонентам голосом художника и может ответить на вопросы о его биографии. О необычной акции пишет NPR.
В музее в Санкт-Петербурге появилась инсталляция «Спроси Дали». Она представляет собой копию культовой скульптуры Дали «Телефон-лобстер», позволяет посетителям взять в руки трубку в форме ракообразного, задать вопрос и услышать ответ Дали.
Например, зритель может спросить, почему на знаменитой картине тают часы. «Дорогой мой вопрошатель! Не думайте, что часы просто тают. Представьте, что смотрите впечатляющий сон», — ответит голос в трубке.
Телефон сконструирован из старомодного роторного телефона и гипсового омара. В учреждении есть и оригинальный образец, лишенный говорливого собеседника. Всего Дали сделал 10 таких устройств.
«Художник» говорит на английском с сильным акцентом и воссоздан с помощью генеративного искусственного интеллекта. Для этого нейросеть натренировали на образцах голоса, взятых из архивных интервью, которые Дали давал на английском языке на протяжении своей карьеры.
Проект основан на GPT-4 от OpenAI, ведь в ее библиотеке доступна обширная информация о Дали. Кроме этого, модель учили воспроизводить стиль речи Дали на переводах его работ «Мистический манифест», «Дневник гения» и «Тайная жизнь Сальвадора Дали».
По словам авторов инсталляции из рекламного агентства Goodby Silverstein & Partners, на данный момент ИИ Дали ответил более чем на 3 тыс. вопросов. Хотя компания не знает содержания вопросов, она пристально следит за выдачей.
«Люди задают Дали важные вопросы о жизни, любви и смерти. ИИ часто говорит о жене Дали Гале, когда обсуждает любовь. Например, называет брак Дали „изысканным гобеленом любви, выходящим за рамки земного понимания“», — говорят в агентстве.
Например, вот что нейросетевой Дали думает об убийстве животных: «Вопрос, пропитанный экзистенциальным ужасом, но тривиальный на фоне грандиозного полотна космоса. Возможно, мы убиваем животных потому, что заперты в лабиринте первобытных инстинктов и современных желаний, в сюрреалистическом танце выживания и превосходства».