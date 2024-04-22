Авторов «Непобедимого» заподозрили в связях с Северной Кореей

Над мультсериалом «Непобедимый» могли работать северокорейские иллюстраторы и графические дизайнеры. Об этом исследователи аналитического Центра Стимсона заявили CNN.
На сервере одного из северокорейских сайтов сотрудник организации обнаружил наброски анимации ко второму сезону супергеройского проекта, а также переведенные на корейский китайские инструкции, объясняющие необходимый стиль и размер рисунков. Также среди документов нашелся и редакторский лист на английском языке, где сверху напечатаны спецификации для анимационной работы с «Непобедимым».
Кроме этого, в файлах нашлись наброски и видео для мультсериала стриминга Max «Ияну: Чудо-дитя». При этом нет доказательств того, что Amazon или Warner Bros., которой принадлежит стриминговый сервис, знали о работе аниматоров из КНДР.
Исследователи предполагают, что корейцам отдали работу на аутсорс. В логах сервера есть сведения о посещениях с территории северо-запада Китая. Вероятно, что оттуда аниматорам передавали указания.
В США строго запрещено сотрудничать с северокорейскими компаниями.
Представители Skybound Entertainment, занятой производством «Непобедимого», заявили журналистам, что не обращались к помощи китайских или северокорейских студий. Они отметили, что компания проведет внутреннее расследование.
«Наши контракты запрещают передачу функций сторонним организациям без нашего предварительного письменного согласия, и такого согласия не было ни запрошено, ни предоставлено. Skybound Entertainment очень серьезно относится к этому вопросу, проводит расследование и привлечет к нему стороннюю фирму», — ответили в студии.