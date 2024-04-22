В Москве ветеринары спасли корги, который за час съел 20 шоколадок вместе с упаковкой

Сегодня в 12:48
Фото: телеграм-канал социального комплекса Москвы

Московским ветеринарам удалось спасти корги, объевшегося шоколадом. Об этом сообщил социальный комплекс города.

К врачам привезли песика по кличке Тедди. Похоже, что хозяева ненадолго оставили его наедине с шоколадками «Киндер»: за час он проглотил 20 батончиков вместе с упаковкой. Всего он съел 250 грамм продукта.

«Для 9-килограммового корги это очень токсичная доза, способная привести к судорогам и даже фатальному исходу», — отмечают в пресс-службе соцкомплекса.

Там пояснили, что шоколад является одним из самых опасных продуктов для животных. В привычном для людей лакомстве из какао-бобов содержится теобромин, и на животных он действует как яд. Причем больше всего этого вещества можно найти в плитках горького шоколада.

Хозяева быстро вспомнили об этом и обратились в ветклинику. Врачи вызвали у собаки медикаментозную рвоту, а затем вывели токсины с помощью капельницы и энтеросорбентов.

«Благодаря быстро оказанной помощи Тедди поправился в течение суток, и повторный прием ему не понадобился», — добавили в соцкомплексе.

Отравление шоколадом резко снижает глюкозу в крови питомца, приводит к почечной недостаточности, судорогам и нарушениям в работе сердца, а в тяжелых случаях может вызвать кому и смерть, объяснила спасшая пса ветеринар Ксения Грошева «Москве 24».

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