В Москве ветеринары спасли корги, который за час съел 20 шоколадок вместе с упаковкой

Московским ветеринарам удалось спасти корги, объевшегося шоколадом. Об этом сообщил социальный комплекс города.
К врачам привезли песика по кличке Тедди. Похоже, что хозяева ненадолго оставили его наедине с шоколадками «Киндер»: за час он проглотил 20 батончиков вместе с упаковкой. Всего он съел 250 грамм продукта.
«Для 9-килограммового корги это очень токсичная доза, способная привести к судорогам и даже фатальному исходу», — отмечают в пресс-службе соцкомплекса.
Там пояснили, что шоколад является одним из самых опасных продуктов для животных. В привычном для людей лакомстве из какао-бобов содержится теобромин, и на животных он действует как яд. Причем больше всего этого вещества можно найти в плитках горького шоколада.
Хозяева быстро вспомнили об этом и обратились в ветклинику. Врачи вызвали у собаки медикаментозную рвоту, а затем вывели токсины с помощью капельницы и энтеросорбентов.
«Благодаря быстро оказанной помощи Тедди поправился в течение суток, и повторный прием ему не понадобился», — добавили в соцкомплексе.
Отравление шоколадом резко снижает глюкозу в крови питомца, приводит к почечной недостаточности, судорогам и нарушениям в работе сердца, а в тяжелых случаях может вызвать кому и смерть, объяснила спасшая пса ветеринар Ксения Грошева «Москве 24».