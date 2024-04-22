Netflix, вероятно, отказался от спин-оффа «Ведьмака»

Netflix мог отказаться от производства сериала про банду «Крысы», появлявшейся в третьем сезоне «Ведьмака». Об этом пишет сайт Redanian Intelligence, часто публикующий инсайды о сериалах по миру Геральта.
Проект должен был рассказать историю группы подростков, которых не принимает общество и поэтому собравшихся в банду. В «Ведьмаке» они были уже знакомы с Цири, спин-офф был бы посвящен событиям, произошедшим до этого.
Шоураннером была сценаристка «Ведьмака» Хейли Холл, в проект должны были войти 6 или 8 эпизодов.
«Шести подросткам-ворам придется использовать все свои криминальные навыки и спланировать самое крупное ограбление в своей жизни, а также столкнуться самой опасной преступной группировкой в королевстве», — говорилось в описании.
По информации Redanian, съемки прошли с мая по июнь 2023 года под руководством режиссерки «Песочного человека» и «Тени и кости»
Майрзи Алмас. Этого времени необычайно мало для сериала, и тогда предполагалось, что авторы решили переписать сценарий.
Сейцчас изданию стало известно, что боссы Netflix посмотрели два готовых эпизода и решили не продлевать съемки. Кроме этого Redanian обратило внимание на резюме задействованной в шоу актрисы Джульетт Александры, из которого пропало упоминание сериала.
Инсайдеры предполагают, что отснятый материал «Крыс» перемонтируют и вставят в четвертый сезон. На это же указывают словам кастинг-директора «Ведьмака» Софи Холланд. Год назад на говорила, что в новом сезоне будет отдельный эпизод, посвященный группе подростков, для которого она специально нашла ещё одного участника.
Кроме того, недавно создатели «Ведьмака» объявили, что сериал будет закрыт после пятого сезона. В прошлом году проект покинул исполнитель главной роли Генри Кавилл, его заменят Лиамом Хемсвортом.