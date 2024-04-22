Netflix, вероятно, отказался от спин-оффа «Ведьмака»

Инсайдеры предполагают, что отснятый материал «Крыс» перемонтируют и вставят в четвертый сезон. На это же указывают словам кастинг-директора «Ведьмака» Софи Холланд. Год назад на говорила, что в новом сезоне будет отдельный эпизод, посвященный группе подростков, для которого она специально нашла ещё одного участника.