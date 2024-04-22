«Ведомости»: губернатор Оренбуржья может уйти в отставку

По словам четырех собеседников газеты, Паслера могут заменить из‑за паводка в Оренбуржье, хотя отставки не должны коснуться тех, у кого в этом году истекает первый срок, поэтому Паслер может стать исключением. Один из источников отметил, что Паслер прежде сам просил об отставке, поскольку «комфортней чувствовал себя в бизнесе».