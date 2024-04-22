«Ведомости»: губернатор Оренбуржья может уйти в отставку

Сегодня в 10:55
Фото: Денис Паслер/Telegram

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер может уйти в отставку, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкие к администрации президента источники. Это может быть связано с затоплением местных городов, но не только.

По словам четырех собеседников газеты, Паслера могут заменить из‑за паводка в Оренбуржье, хотя отставки не должны коснуться тех, у кого в этом году истекает первый срок, поэтому Паслер может стать исключением. Один из источников отметил, что Паслер прежде сам просил об отставке, поскольку «комфортней чувствовал себя в бизнесе».

Всего отставок в ближайшее время может быть несколько, утверждают собеседники. По словам одного из них, отставки будут точечные, их будет одна или две, и не исключен переход глав регионов на федеральный уровень и наоборот.

Повышения могут получить глава Нижегородской области Глеб Никитин, глава Калининградской области Антон Алиханов и глава Иркутской области Игорь Кобзев. Обсуждения возможного перехода последнего в федеральную власть обсуждают в Иркутске все активнее, сказал один из источников.

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